Kerem Bürsin ile Danla Bilic Aşk mı Yaşıyor? Bürsin'den Açıklama

Oyuncunun, geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni, konuya açıklık getirmişti. Bilic, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarına "Dünyanın en komik olayı olabilir" şeklinde yanıt vermişti. Kerem Bürsin , Etiler'deydi.nun, geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta, konuya açıklık getirmişti. Bilic,ile aşk yaşadığı iddialarına "Dünyanın en komik olayı olabilir" şeklinde yanıt vermişti.

Bürsin de aşk iddialarını yalanladı. Oyuncu, "Öyle bir şey yok tabii ki de. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır" diyerek güldü.