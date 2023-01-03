Kerem Bürsin'den Kalp Krizi Açıklaması

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kerem Bürsin, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Oyuncu, geçtiğimiz ay Amerika'da kalp krizi geçirdiği iddialarını, "Tamamen asılsız bir haber. Aksine sağlık durumum gayet iyi. Hiçbir problemim yok" sözleriyle yalanladı.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?