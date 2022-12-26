Kerem Bürsin'den Hayranlarını Sevindiren Haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin 2023'teki adresi belli oldu. En son Sen Çal Kapımı projesiyle dünyada büyük rekorlara imza atan Kerem Bürsin’in yeni adresi belli oldu.

Ünlü oyuncu Ay Yapım'la el sıkıştı. Yakışıklı oyuncu şirketle peş peşe birkaç projeye imza atacak. Kerem Bürsin'in ilk olarak hangi projeyle seyirci karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?