Kendisinden 46 Yaş Küçük Oyuncuyla Görüntülendi

Birlikte yemek yiyen ikiliden Orhan Oğuz'un, geçtiğimiz yıl Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakterini canlandırıp sekiz bölüm sonra diziden ayrılan 28 yaşındaki oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddia edildi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Birlikte görüntülendiklerini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştığı görülen Sevgi Koç'un, 74 yaşındaki ünlü yönetmenden 46 yaş küçük olması dikkat çekti.

ORHAN OĞUZ KİMDİR?

Yönetmen oyuncu, yapımcı, senaryo yazarı, yazar. 24 Mart 1948, Kırklareli doğumlu. Çocuk yaşlarda fotoğraf ve resim sanatına ilgi duydu on altı yaşında kamera asistanlığı ile başlayan sinema serüveninde arkadaş gruplarıyla dört kısa film gerçekleştirdi. Sonraki yıllarda mesleğinde ilerleyerek, Türk sinemasının en tanınmış yönetmenlerinden biri oldu. Başarıları nedeniyle çok sayıda ulusal ve uluslararası ödüle değer görüldü.

lk eşi Nuray Oğuz’dan1993’te ayrılmış, 2002 yılında Nilüfer Açıkalın’la evlenmiştir. Tunç Oğuz adlı bir oğul babasıdır.

Orhan Oğuz, şimdiye dek 40’tan fazla film ve dizinin yönetmenliğini yapmış, ayrıca bir çok filmin yapımcılığını üstlenmiş, bazılarının da senaryosunu yazmıştır.

SEVGİ KOÇ KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu. Arka Sokaklar dizisinde 'Sevgi' karakterini canlandırmıştır. 2022 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.