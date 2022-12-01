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Kendisinden 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi

'Gecenin Ucunda' dizisinde Mert karakterine hayat veren Kaan Taşaner (43), kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura ile Akmerkez'de görüntülendi. İşte detaylar...

Magazin 01.12.2022, 11:16 01.12.2022, 11:16 arif hür
Kendisinden 17 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi

Kendisinden 17 yaş küçük yazar sevgilisiyle sık sık magazin gündeminde yer bulan 43 yaşındaki oyuncu Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. 

"YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Muhabirlerle sohbet eden Taşaner, ''Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün tatil günümüzdü. Seray ile alışverişe çıktık'' dedi.

SERAY DURA KİMDİR?

1979 doğumlu olan Kaan Taşaner'in oyuncu sevgilisi Seray Dura, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Seray Dura'nın İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Dura'nın oyunculuğun yanı sıra modellikte yaptığı ortaya çıktı.

KAAN TAŞANER KİMDİR?

23 Nisan 1979 yılında Antalya’da doğdu. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide, canlandırdığı "Erdoğan Yaşaran" karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

Ardından 2013 yılında "Kuzey Güzey" dizisinde "Komiser Şeref’" karakterini canlandırdı. Yine 2013 yılında başrollerinde yer aldığı  ‘’Kayıp’’ dizisinde "Kemal Özdemir" karakteri ile ekranlara çıktı. 2014 ve 2018 yılları arasında başrollerinde yer aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Gündoğdu Bey" karakterine hayat verdi.

2018’de "Şahin Tepesi’" dizisinde "Erkan Sarpkaya" karakterini canlandırdı.  Yine 2018 yılında yayınlanan "Mehmetçik Kut’ül Amare’" dizisinde,  başrolde  "Süleyman Askeri’"  karakteri ile büyük beğeni topladı. 2020–2021 yılında "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinde Markus Ve Mathias karakterleri ile iki farklı rolde izleyici ile buluştu. Şu sıralar Gecenin Ucunda dizisinde rol almaktadır.

Kaan Taşaner'in Oynadığı Diziler
Kanunsuz Topraklar / Yavuz / 2021
Uyanış: Büyük Selçuklu / Mithras-Marcus / 2020-2021
Şahin Tepesi / Erkan Sarpkaya / 2018
Mehmetçik Kut’ül Amare / Süleyman Askeri /2018
Rengarenk / Can / 2016
Diriliş: Ertuğrul / Gündoğdu Bey / 2014-2018
Kayıp / Kemal Özdemir /2013
Kuzey Güney / Komiser Şeref / 2012
Fatmagül'ün Suçu Ne? / Erdoğan Yaşaran / 2010-2011

Kaan Taşaner'in Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
Esaretin Bedeli / 2018
Babamın Cesetleri / 2012
Eros Pansiyon / 2008-2009

#Kaan Taşaner #Seray Dura #snob magazin #Magazin #son dakika
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