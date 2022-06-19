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Kendini güncelleyen hayatta kalır!
Podyumların başarılı ismi Özge Ulusoy, önceki gün kozmetik ve güzellik fuarı BeautyEurasia'yı ziyaret etti.
Fuar alanına köpeği Sherlock birlikte gelen Özge Ulusoy, ''Evde bırakmaya içim el vermedi. Ben nereye Sherlock oraya'' dedi. Eskiden fuarlara defileye çıkmak için geldiğini söyleyen Ulusoy, ''Bir dönem kapandı artık ne yazık ki ama Kendini güncelleyebilen hayatta kalıyor. Malum eskiden sosyal medya yoktu ama artık tüm tanıtımları sosyal medyadan gerçekleştiriyoruz.'' dedi.
EVLİLİK İŞİ KISMET İŞİ
Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'yla devam eden ilişkisi sorulan Ulusoy, ''İnşallah birlikteliğimiz evlilikle taçlanır. Evlilik işi kısmet işi. İlk başta sevdiğim insan yanımda olsun, biz mutlu olalım yeter. Her şey zamanı geldiğinde olur.'' dedi.
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Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
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|46
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|45
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|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31