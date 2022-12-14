Kendi şarkıma cover yapıyorum! 

Repeurtarı ve sahne performansıyla dikkat çeken Altay unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Yeni bir müzik çalışması içinde olduğunu da belirten Altay, "Bir kaç farklı stüdyo da yapılan şarkılarım var. Kendi e ait olan eski şarkıya tekrar cover yapıyorum. Yakın sizlerde dinlemiş olursunuz.” dedi.

