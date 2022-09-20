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Kendi Otomobilini Yaptı! Görenleri Hayrete Düşürdü

DJ ve prodüktör Doğukan Manço, uzun süredir hayalini kurduğu araç Türkiye'ye gelemediği için aracı kendi yapmaya karar verdi. Manço, 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda kendi otomobilini yaptı. İşte o otomobil...

Magazin 20.09.2022, 16:29 20.09.2022, 16:46 arif hür
Kendi Otomobilini Yaptı! Görenleri Hayrete Düşürdü

Otomobillere olan düşkünlüğü ile bilinen Doğukan Manço, yıllardır hayalini kurduğu araç Türkiye’ye gelemediği için aracı kendi yapmaya karar verdi.

ÜÇ SENEDİR ÇALIŞIYORDU

Doğukan Manço, Hızlı ve Öfkeli 2 filminde Paul Walker’la dünya genelinde ün kazanmış Skyline GTR R34 aracından yapmak için 3 sene boyunca yoğun bir şekilde çalıştı.

Çocukluktan beri hayalini kurduğu, 2018 yılında gümrükte ihaleye girip aldığı başka bir aracı dünyanın dört bir yanından parça getirterek birleştirmeye başladı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN PARÇALAR GETİRTTİ

Aracı oluştururken her aşamasını kayda alan Doğukan Manço, kendi elleri ile yaptığı araç için şu ana kadar Amerika, İngiltere, Hollanda, Rusya, Dubai, Japonya ve Çin’den parçalar getirtti.

Araba tutkunlarının merakla beklediği video yayınlandığı andan itibaren beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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