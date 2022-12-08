Kenan Doğulu’dan aşk itirafı 

Basın mensuplarına poz verdikten sonra soruları yanıtlayan ikiliden Beren Saat “Esra benim hayatımdaki en yakın arkadaşlarımdan biri. Bu akşam da çok eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum. Esra çok heyecanlı. Biz de onun için çok heyecanlıyız. Gösteri sonrası da doğum gününü kutlayacağız.” dedi.

Doğulu ise “İlk gösterisi olması çok kıymetli. Ben normalde hep eğlendiren taraftım. Şimdi ise eğlendirmeye geldim.” dedi. Beren Saat, arkadaşı Dermancıoğlu’na övgü dolu sözler sarf etti. Saat “Esra tahmin edilemez, çok spontane biri. Sizi hep şaşırtır. Bazen negatif bazen de pozitif duygular yansıtır. Siz de onunla beraber kendi sınırlarınızı geliştirirsiniz. Çok iyi bir tatil arkadaşıdır. Çok da iyi yemek yapar bize.” dedi. Projelerinden de bahseden Saat “Şimdilik açıklayacağım bir proje yok. Hikayeler var ama. Şarkı için de stüdyoya giriyoruz hala.” dedi.

Geçtiğimiz hafta katıldıkları bir ödül töreninde Saat, eşi Kenan Doğulu’ya ödül verirken sevgi dolu sözler kullanmıştı. Bunun hatırlatılması üzerine ise “Konuşma bence yeterince demek istediklerimi anlatıyordu. Çok pozitif yorumlar da aldık. Hatta gecede bazıları ‘Aşka olan inancımı kaybetmiştim. Bize umut veriyorsunuz.’ demişti. En önemlisi o galiba.” dedi. Muhabirlerin “Bu aşkın formülü nedir?” sorusuna Doğulu “Aşk, sevgi ve empati demektir. Ben çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için. Ona aşığım. Her fırsatta da dile getiriyorum. Çok teşekkür ederim o konuşması için de.” dedi.

