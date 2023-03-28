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Kenan Doğulu 'Oyunculuk Yapar Mısınız' Sorusuna Bakın Ne Cevap Verdi
Engin Hepileri'nin yönettiği “Kim Bu Ben” isimli tiyatro oyununu izleyen Kenan Doğulu, oyunculukla ilgili soruya bakın nasıl cevap verdi...
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu önceki akşam Engin Hepilerin yönettiği “Kim Bu Ben” isimli tiyatro oyununa katıldı.
Oyunun müziklerini yapan Doğulu çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Oyun hakkında konuşan şarkıcı “Oyunculuk yapmak ister misiniz” sorusunu yanıtladı. Beren Saat ile birlikte bir sahnede yer alma durumu için de konuşan şarkıcıya en son yapay zeka ile yapılan çizimler hatırlatıldı. Doğulu “Bu konu hakkında konuşmak 2 saatimi alır” diye cevap verdi.
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