Kenan Doğulu'dan Flaş Hareket

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Şarkıcı Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Esen Elektronik Sanayi şirketine dava açtı.

Hak sahibi olduğu 47 eserin dijital mecralarda kullanılmasının tedbiren durdurulmasını isteyen Doğulu, dilekçede, "Albümler ve içerdiği müzik eserleri, şirket tarafından izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlanmıştır. Kötü niyetli olan davalı şirketin bu haksız eylemine son verilmesini istiyoruz" dedi. Doğulu, haksız tecavüzün önlenmesini talep etti.