Kdz. Ereğli Sevgi-Barış-Dostluk Festivalinde yıldızlar geçidi 

Türkiye’nin en büyük festivalinde, yıldızlar geçidi yaşanacak. Dünya halk dansları örnekleri, cam sanatçıları gösterileri, sokak sanatçıları, karikatür, resim çalıştayları, sergiler, kitap imza günleri, plaj ve spor etkinlikleri, Cehennem Ağzı Mağarası konserleri 4 gün boyunca tüm şehri kaplayacak. Kostümlü Festival Korteji renkli görüntülere sahne olacak.

Kdz. Ereğli’de bu yıl 21-24 Temmuz tarihleri arasında 22’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin programı belli oldu. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tüm Türkiye’yi, sanat, spor, söyleşi, halk dansları, canlı performanslar, kültürel etkinlikler ve müziğin dopdolu yaşanacağı Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük festivaline davet etti.

Karadeniz Ereğli’de geleneksel olarak her yıl düzenlenen Uluslar arası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali’nin 22’ncisi 21-22-23-24 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en büyük festivalinde, yıldızlar geçidi yaşanacak. 22 Temmuz akşamı Sefo, Gülşen ve Edis, 23 Temmuz akşamı, Yirmi7, Melek Mosso, Haluk Levent, 24 Temmuz akşamı Madrigal, Koray Avcı ve Yıldız Tilbe sahne alacak.

Kabartay Balkar Cumhuriyeti, Moldova, Meksika, Afrika, Mozambik Cumhuriyeti ekipleri başta olmak üzere yurt dışından pek çok halk dansları ekibi Ereğli’nin farklı noktalarında gösteriler yapacak.

Karikatürcüler, çizimler yapıp sergi açacaklar, canlı cam sanatı performansı gerçekleştirilecek. Seramik, dövme sanatçıları plastik sanatlar workshop’ları yapacak. Soğuk heykel gösterileri sahil boyu devam edecek. Etkinlikler arasında geleneksel Türk okçuluğu gösterisi de yer alacak.

Off-Road Araçları, Motosikletliler Kulübü de gösterileriyle festivalin parçası olacak. Tarihi ve turistik yerler gezisi, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, Flyboard Gösterisi - Köpük Show, yoga, zumba, deniz voleybolu, Plaj-Kum voleybolu, su sporları gösterisi gibi etkinlikler de festival programında yer alacak.

Cehennemağzı Mağarası etkinlikleri kapsamında TangoNEVA sahne alacak. Ataol Behramoğlu-Haluk Çetin müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Festival’de ayrıca sürpriz isimlere Sevgi Barış Dostluk Ödülleri verilecek.