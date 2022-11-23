Kaza Geçiren Sergen Deveci'den Flaş Haber!

İki gün önce Amasya’da, turneden dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün bir tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlar arasında bulunan Sergen Deveci ise bugün ameliyat oldu. Geçirdiği operasyonun yorucu olması nedeni ile yoğun bakıma alınan Deveci, önlem amaçlı uyutuldu.

"ŞİMDİLİK UYUTULUYOR"

Habertürk'te yer alan habere göre; boynunda ve omurgasında kırıklar bulunan oyuncunun doktorları, operasyonun sekiz saat sürdüğünü bildirdi. Ameliyatın tahmin edilenden daha iyi geçtiğini söyleyen doktorlar, Deveci'nin sağlık durumu ile ilgiyi detaylı bilgiyi oyuncu uyandıktan sonra paylaşacaklarını kayıtlara geçirdi.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz turnesinde olan "Baş Belası" isimli tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde, minibüsün bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada oyuncular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 783 bin takipçisi vardır.

SERGEN DEVECİ HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

Nalan

Aslında Özgürsü

Bonkis

Dayı Şov

Yara Bandı

Şüphe

BAŞ BELASI TİYATRO OYUNU KONUSU NEDİR?

Rauf orta yaşlı, evli ve işkolik bir adamdır. Karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına ormanda arabasıbozulan Hulusi düşer.

Evet, düşmek tam da Hulusi yi tanımlayan bir eylemdir. Hayat üniversitesinde doktorasını kadınlar üzerine yapmış olan Hulusi, bir tesadüf sonucu aynı gecede hem Jülide nin hem de Rauf un yatağında yakalanmıştır.