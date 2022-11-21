Kaza Geçiren Sergen Deveci'nin Durumu Nasıl? İşte Cevabı...
Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'ninde içinde bulunduğu minibüs Merzifon ilçesinde tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin sağlık durumu nasıl? İşte cevabı...
Ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de aralarında bulunduğu tiyatrocuları taşıyan minibüs Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sanat dünyasını yasa boğacak haberler peş peşe geldi.
Korkunç kazada ilk belirlemelere göre minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.
HASTANEYE KALDIRILDILAR!
Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
DURUMU AĞIR
Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Sergen Deveci’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. (İHA)
SERGEN DEVECİ KİMDİR?
2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 783 bin takipçisi vardır.
SERGEN DEVECİ HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?
Nalan
Aslında Özgürsü
Bonkis
Dayı Şov
Yara Bandı
Şüphe
BAŞ BELASI TİYATRO OYUNU KONUSU NEDİR?
Rauf orta yaşlı, evli ve işkolik bir adamdır. Karısı Jülide ile yaşadıkları ufak tefek problemlerle yüzleşmek üzereyken, hayatlarına ormanda arabasıbozulan Hulusi düşer.
Evet, düşmek tam da Hulusi yi tanımlayan bir eylemdir. Hayat üniversitesinde doktorasını kadınlar üzerine yapmış olan Hulusi, bir tesadüf sonucu aynı gecede hem Jülide nin hem de Rauf un yatağında yakalanmıştır.
Bakalım bu karmaşadan kurtulmaya çalışan Hulusi, dolayısıyla Rauf ile Jülide çiftinin başına neler gelecek...
Yazan: Eray Yasin Işık
Yöneten: Serkan Üstüner
Dekor Tasarım: Cihan Aşar
Işık Tasarım: Tolga Güleryüz
Afiş Tasarım: Berkcan Okar
Fotoğraf: Emre Yunusoğlu
Yapım: Jest Tiyatro
Oyuncular: Ceyhun Fersoy, Melis İşiten , Sergen Deveci
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