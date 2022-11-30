Kaza Geçiren Sergen Deveci'den Flaş Paylaşım!
Geçtiğimiz günlerde Amasya'da gerçekleşen kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, ameliyat olmuştu. Sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulunan Deveci, takipçilerini heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Amasya’da, turneden dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün bir tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlar arasında bulunan Sergen Deveci ise geçtiğimiz hafta ameliyat oldu.
"ACISINI HİSSEDİYORUM"
Kazada ağır yaralanan ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bilgiyi geçtiğimiz gün paylaşarak, "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum." dedi.
"SIRADAN BALONLAR DEĞİL!"
Deveci yeni paylaşımında tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirterek, "Sıradan balonlar değil, yeni nefesim ile şişirilmiş balonlar" ifadelerini kullandı.
SERGEN DEVECİ KİMDİR?
2 Ekim 1991 yılında İzmit'te dünyaya gelen Sergen Deveci, oyunculuğa ilgi duyduğu için Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarında yaptığı skeçlerle fenomen haline gelmiştir. Deveci'nin Instagram hesabında 783 bin takipçisi vardır.
SERGEN DEVECİ HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?
Nalan
Aslında Özgürsü
Bonkis
Dayı Şov
Yara Bandı
Şüphe
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