Kaza Geçiren Acun Ilıcalı'dan Flaş Haber!

Dün akşam saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde Recep K. idaresindeki hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Kolunun kırıldığı öğrenilen ünlü yapımcının son durumuyla ilgili açıklama Hull City kulübünün resmi hesabından yapıldı. Ilıcalı'nın 20 Eylül'de ameliyat edileceğinin belirtildiği açıklamada, "Kazada kolunda kırık olan başkanımız Acun Ilıcalı, salı günü ameliyat olacak. Acun'a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz" denildi.

2019 YILINDA DA KAZA GEÇİRMİŞTİ

Acun Ilıcalı, 2019 yılında da aracıyla kaza geçirmişti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçiren Ilıcalı, yara almadan kurtulmuş ve lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti.

ANNE VE BABASINI KAZADA KAYBETMİŞTİ

Acun Ilıcalı anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu.

Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı sonrasında eşinden de boşanmıştı.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ali Acun Ilıcalı (d. 29 Mayıs 1969, Edirne), Türk televizyoncu, sunucu, girişimci, uluslararası yapımcı, iş insanıdır. Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu, TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının da sahibidir.

Ilıcalı'nın spor muhabirliğinden, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında belgeseller çekilmiş, kitap basılmış ve programlar yapılmıştır.

Bugüne kadar birçok farklı kategoride binden fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır pek çok kez Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında medya sektörünün prestijli haftalık eğlence ve ticaret dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar, eğitim, tekstil, futbol ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Ilıcalı, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır.

ACUN ILICALI ÖZEL HAYATI

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır. Çift 2018 Kasım ayında boşanmıştır.

''En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır'' mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, dünyada gerçekleşen önemli turnuvaları takip ederek, yerinde izlemektedir. Ilıcalı aynı zamanda koyu Fenerbahçe taraftarıdır.