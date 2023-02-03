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Kayahan'ın 'Gönül Köşkü'nün Fiyatı Belli Oldu
Merhum sanatçı Kayahan’ın unutulmaz eserlerini yazdığı Balıkesir Gömeç’deki ‘Gönül Köşkü’ adını verdiği evi, geçtiğimiz hafta satışa çıkarılmıştı. Gönül Köşkü'nün fiyatı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Kayahan'ın kızı Beste Açar’ın satışa çıkardığı evin satış fiyatının 65 milyon TL olduğunu öğrendim. Gömeç’in en güzel yerindeki eşsiz köşk, ‘Sevgi Köyü’ olarak adlandırılan sitede yer alıyor.
Beste Açar, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, babasının sağlığında Gönül Köşkü’nün satılmasını uygun gördüğünü ifade etmişti.
Doğasıyla, deniziyle usta sanatçıya ilham veren bu muazzam ev şimdi 65 milyon TL karşılığında yeni sahiplerini bekliyor...
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