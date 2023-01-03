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Kaya Çilingiroğlu'ndan Şok Karar
İş insanı Kaya Çilingiroğlu, 1986 yılında bıraktığı tıp fakültesine geri dönüyor. İş insanı, "Amacım doktorluk yapmak değil, diploma" dedi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Kaya Çilingiroğlu, 1982 yılında girip, dördüncü sınıfta bıraktığı tıp fakültesine geri dönüyor. Annesi ve babası doktor olan iş insanının üniversite affından yararlanıp, müracaatta bulunduğu ortaya çıktı.
Açıklamada bulunan Çilingiroğlu, "Evet, müracatta bulundum ama okuyup, okumayacağım belli değil. Zaten amacım diploma almak. Doktorluk yapmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
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