Kaya Çilingiroğlu'ndan Şok Karar

haberine göre; doktor olan iş insanının üniversite affından yararlanıp, müracaatta bulunduğu ortaya çıktı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ınine göre; Kaya Çilingiroğlu , 1982 yılında girip, dördüncü sınıfta bıraktığı tıp fakültesine geri dönüyor. Annesi ve babasıolannınaffından yararlanıp, müracaatta bulunduğu ortaya çıktı.

Açıklamada bulunan Çilingiroğlu, "Evet, müracatta bulundum ama okuyup, okumayacağım belli değil. Zaten amacım diploma almak. Doktorluk yapmayı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.