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Kavga İddiaları Sonrası İlk Açıklama

Seda Sayan ve genç eşi Çağlar Ökten'in kavga ettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Seda Sayan'ın kocası Çağlar Ökten evdeki tüm camları indirdi. Sayan'dan iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

Magazin 25.10.2022, 11:25 25.10.2022, 12:08 arif hür
Kavga İddiaları Sonrası İlk Açıklama

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evli olan Seda Sayan hakkındaki iddia sosyal medyayı salladı. Seda Sayan ve kocasının kavga ettiği ve Çağlar Ökten'in tüm evin camlarını kırdığı iddia edildi. 'Seda Sayan fena halde' denilen iddiaya dair ünlü şarkıcı 2. Sayfa'ya bağlandı.

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"CAM PATLADI"

Seda Sayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hatay dönüşü valiz açarken cam patladığını fark ettik, Çağlar'ı çağırdım, koca balkon camı. Sabah kadına dedik, o da hafta sonu gelmedi. Arkadaşların evine gittik, sizden mesaj geldi. Kahkaha attım ben hatta, nazar dedik ama içime bir kurt düştü. Gece eve döndük, barikat deyince kafama takıldı, 34. kattayız. Neyse, sabah kadına dedik böyle bir durum var.

"BARİKAT KURALIM"

Kadın beni aşağıdan aradılar, camınız kırıldıysa barikat kuralım demişler. Resepsiyona da sordum. Sonra öğrendik oraya dışarıdan asansör kuruluyor, cam kırılıyor. Onlar da Seda Sayan deyip korktular söylemediler. Güvenlik zafiyeti var, evde cam patlıyor biz bunu magazinden öğreniyoruz. Bu oalyı büyüteceğim, yönetime de söyledim."

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REZİDANS YETKİLİLERİNİ SUÇLADI

Seda Sayan kaldığı rezidansı suçlayarak güvenlik zafiyetinden dolayı kızdı. Sayan "Kocamın telefonu var sizde nasıl aramazsınız! Tuhaf. Yayından sonra döneceğim o zaman görecekler" dedi.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

SEDA SAYAN'IN ÖZEL HAYATI

Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi. 2014 yılında Ankaralı Turgut'a hakaret nedeniyle 5 yıl denetimli serbestlik ve 6 bin lira adli para cezası aldı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus’ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor. Çağlar Ökten, Seda Sayan ile evlidir.

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