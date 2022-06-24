Katar Güzeli Burcu

Katar'da iş görüşmesi yapan sanatçı, aynı zamanda tatil de yaparak Sealine çölünde ve Khor El Adaid'de çekilen fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.

“Ülkemizin taşı toprağı altın”

Katar ile ilgili duygularını ifade eden Burcu Aslan, "Sealine çölüne gittik ve Arap müzikleri eşliğinde heyecan dolu bir safari yaptık. Orada gün doğumu izlemek eşsiz bir deneyimdi. Katar'la ilgili hafızama kazınan en güzel hatıra bu oldu. Araçlarla kum tepelerini aşarak deniz kenarına ulaştık.

Huzur veren bir sessizlik ve sıcacık suyu olan bir deniz karşıladı bizi. Keyifli bir seyahatti ama kesinlikle bir Türkiye olamaz. Gerçekten bizim ülkemiz cennet, hayal ettiğimiz tüm deneyimler ülkemizde var kıymetini bilmek gerek. Kısacası ülkemin taşı toprağı altın." dedi.