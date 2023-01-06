Ünlü oyuncu Alp Navruz, spor salonundan fotoğraf paylaştı.

Son olarak İrem Helvacıoğlu ile başrolünü paylaştığı Yürek Çıkmazı dizisinde oynayan ünlü oyuncu, kaslarıyla gündem oldu. Ayça Ayşin Turan'dan olaylı bir şekilde ayrılan Navruz, kendisini set dışında spora verdi.

Navruz'un haslı pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Navruz karelere, "Bugün acıtan şey yarın seni daha güçlü kılar" notunu düştü.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz kimdir, nereli, kaç yaşında; Alp Navruz, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir’de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Elimi Bırakma ve Ada Masalı gibi dizilerde rol alarak hayran kitlesini genişletti.