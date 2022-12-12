Karnı Burnunda Pozlar

İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, tatil için Maldivler'e gitti.

Anne olmak için gün sayan İtalyan model, karnı burnunda halini Instagram'dan paylaştı.

Dubai tatilinden sonra Maldivler'e geçen İtalyan model, çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Karnı burnunda olan Arfaoui'nin kısa bir tatilin ardından İngiltere'ye gideceği öğrenildi.



SARA ARFAOUİ KİMDİR?

Sara Arfaoui, İlkay Gündoğan'ın eşidir ve modellik yapmaktadır. Sara Arfaoui 16 Temmuz 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Aslen İtalyan'dır. Sara Arfaoui modellik yapmadan önce İtalya'da bazı kanallarda sunuculuk yapmıştır.