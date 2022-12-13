Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar, Yeniköy'de görüntülendi. Yürürken karşılaşıp, 'Anlatma' klibinde oynattığı Murat Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na benzerliği için Avşar, "Hiç ilgisi yok. Burnuyla sanki biraz bağdaşlaştırdınız. Bence Kaya da çok yakışıklı ve karizmatik bir adam.

Gördüğüm en şık giyinen ve en kültürlü insanlardan biri. Onun o karizması hep sapyoseksüel olmasından. Zeki, davranışları ve hayattaki duruşuyla olan herkes benim için en yakışıklı ve hoş adamdır. Tipine göre çok fazla karar vermiyorum.

Murat da boylu poslu, karizmatik adam. Kameraya yakışır, kameranın seveceği bir tipti. Belki benim tipim böyle. Belki de karga burunlu seviyorum" diyerek, espri yaptı.

"ŞARKICIDAN ÇOK OYUNCUYUM"

Klibinde çıplak görüntüsüyle alakalı konuşan Avşar, "Yalnızlığı anlatabilecek en güzel şey oydu. Yalnızlığı çok düşündüm, dedim ki; 'ben böyle bir şey' yapayım. Sahneyi çekerken hiç zorlanmadım. Ben oyuncuyum, daha zorlanmam gereken ama zorlandığım şeyler oldu, sinema filmleri çekerken. Şarkıcıdan çok oyuncuyum" dedi.

"HER ŞEYİN BİR TAKTİĞİ VAR"

Sahneyi çekerken sınırlı sayıda set çalışanın olduğunu belirten şarkıcı, "O kadar da pervasız değiliz. Her şeyin bir taktiği var. Yönetende ben olduğum için her şeyi istediğim gibi organize ettim" dedi.