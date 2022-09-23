Kardeşlerim'in Yıldızı Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Erkek arkadaşıyla bir ara el ele olan Fadik Sevin Atasoy, görüntülendikten sonra arkadaşının elini bıraktı.

"BU KONUDA KONUŞMAYACAĞIM"

Erkek arkadaşı hakkında bilgi vermekten kaçınan ünlü oyuncu, "Bu konuda konuşmayacağım" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı.

47 yaşındaki Atasoy'un genç sevgilisi çevredekilerin dikkatini çekti.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan Fadik Sevin Atasoy, henüz dört yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatrolarınının "Teneke" adlı oyununda rol aldı. Bu roluyle henüz dört yaşında en iyi oyuncu ödülünü aldı. TRT'de çocuk programlarında sunuculuk yaptı. İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti.

Önce İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıysa da, daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olarak burs kazanıp, bu okuldan mezun oldu. Yine aynı Üniversitede Yüksek lisansını burslu olarak tamamladı.

Oyunculuk Sanatında Diksiyon ve Fonetik üzerine tez vermiştir. Annesi Emel Göksu Devlet Tiyatrosu sanatçısı, erkek kardeşi Devlet Opera ve Balesi Bale sanatçısı Eren Keleş olan Fadik Sevin Atasoy, Devlet Tiyatroları'na girdi. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve araştırmalar yaptı. Bulgaristan Devlet Tiyatrosu’nda Carmen’i oynadı ve tiyatro yönetmenliği yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca'da konuşabilmektedir.

Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer'le birlikte Moliere'in "Cimri" adlı oyununda da rol alan sanatçı, kamera karşısına da geçerek, Sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 2008 yılında, Sönmez Atasoy yönetiminde, ABD'de yaşayan bir grup Türk sanatçı ile New York Şehri Türk Amerikan Sanat Topluluğu'nu kurdular. ABD'deki Türkler'e çağdaş Türk Tiyatrosu'nu sevdirmek ve yetenekli gençleri eğiterek tiyatro dünyasına kazandırmak için ilk oyunları 'Kanlı Nigar'ı Broadway Town Hall Tiyatrosu oynadılar. Dört yabancı dil bilmektedir.

Fadik Sevin Atasoy, 'Kardeşlerim' dizisinde Şengül karakterini canlandırıyor.



