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Kardeşlerim'in Yıldızlarından Aşk Açıklaması!

‘Kardeşlerim’ dizisinin iki genç oyuncusu Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ünlü oyunculardan aşk iddiasına yanıt geldi. İşte detaylar...

Magazin 05.11.2022, 11:08 05.11.2022, 11:48 arif hür
Kardeşlerim'in Yıldızlarından Aşk Açıklaması!

Kardeşlerim dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Kardeşlerim'in yıldızları Yiğit Koçak ile Lizge Cömert, İspanya'nın ünlü bir dergisine kapak oldu.

Dizi ve karakteriyle ilgili açıklama yapan güzel oyuncu, "Henüz kimseye körü körüne aşık olmadım" dedi.

"ZOR BİR YANIM VAR"

Kalbinin boş olduğunu söyleyen Yiğit Koçak ise, "Kendinizi nasıl tarif edersiniz?" sorusuna, "Çalışkan, işkolik, ailesine ve arkadaşlarına çok önem veren ve mutluluğun peşinde olan bir adamım. Zor bir yanım var. Yalnızlığı çok seviyorum.

Bir çok problemim de bundan çıkıyor zaten. Bazen çabuk sinirlenebiliyorum. Bu sevmediğim bir özellik" diye yanıt verdi..

"LİZGE BENİM ARKADAŞIM"

Yiğit Koçak, Lizge Cömert'le olan aşk dedikodularına şu şekilde yanıt vermişti:

"Lizge benim çok yakın arkadaşım. Çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi anlıyoruz. Sette zaten sürekli birlikteyiz. O içinden gelen samimi duygularını paylaştı. O paylaşımdan böyle bir sonuç çıkacağını hiç aklımıza bile getirmedik.

Kafası karışmış olanlar için bir açıklık getireyim; Lizge ile sadece çok yakın iki arkadaşız.."

BİLAL YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Sosyal medya (Vine) fenomeni, reklam ve dizi oyuncusu. 1.88 metre boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. 12 Ekim 1995, Samsun doğumlu. Tam adı Bilal Yiğit Koçak. Samsun Anadolu Lisesi ve sonrasında Akademi 35,5 mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü mezunu. 

Yiğit Koçak, D Smart ve KFC reklamların yanı sıra 2017 yılından itibaren Seni Kimler Aldı, Kimse Bilmez, Gel Dese Aşk, Kardeşlerim dizilerinde oynadı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kardeşlerim (Ömer Eren, TV Dizisi 2021-2022)

Gel Dese Aşk (Onur Pusat, TV Dizisi 2020)

Kimse Bilmez (Sinan Eğilmez, TV Dizisi 2019)

Seni Kimler Aldı (Mehmet Çelik, TV Dizisi 2017)

LİZGE CÖMERT KİMDİR?

İzmir doğumlu Lizge Cömert 16 Aralık 1999 yılında dünyaya geldi. İlkokulu İzmir'de okuyan genç oyuncu, lisans eğitimine Özyeğin Üniversitesi'nde devam ediyor.  Aynı zamanda Lizya Cömert, Ali Sabuncugil Ajansı'nda oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor.

Terazi burcu olan güzel oyuncu Cömert, 1.70 cm boyunda ve 54 kilo ağırlığındadır.

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