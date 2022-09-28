Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'tan Kötü Haber

Oyuncu Bilal Yiğit Koçak, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla Nişantaşı'ndaydı. Koçak, kadın arkadaşını soran gazetecilere "Asistanım olur" diye yanıt vermişti.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Bir süredir sevgilisiyle görüntülenmeyen Bilal Yiğit Koçak'ın, milli atlet Berfe Sancak'tan geçtiğimiz ay sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi.

Yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamayan ikili, çareyi ayrılmakta buldu.

BİLAL YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Sosyal medya (Vine) fenomeni, reklam ve dizi oyuncusu. 1.88 metre boyunda ve 76 kilo ağırlığındadır. 12 Ekim 1995, Samsun doğumlu. Tam adı Bilal Yiğit Koçak. Samsun Anadolu Lisesi ve sonrasında Akademi 35,5 mezunu, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü mezunu.

Yiğit Koçak, D Smart ve KFC reklamların yanı sıra 2017 yılından itibaren Seni Kimler Aldı, Kimse Bilmez, Gel Dese Aşk, Kardeşlerim dizilerinde oynadı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kardeşlerim (Ömer Eren, TV Dizisi 2021-2022)

Gel Dese Aşk (Onur Pusat, TV Dizisi 2020)

Kimse Bilmez (Sinan Eğilmez, TV Dizisi 2019)

Seni Kimler Aldı (Mehmet Çelik, TV Dizisi 2017)