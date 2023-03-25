Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek, Sevgilisi Sinem Şimşek ile Evlilik Tarihini Açıkladı

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Turan Cihan Şimşek, müjdeli haberi Instagram'dan duyurdu.

Ünlü oyuncu bir süredir birlikte olduğu Sinem Şimşek ile evlilik tarihi açıkladı.

Sevgilisiyle gelinlik bakmaya giden oyuncu, çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Turan Cihan Şimşek, 23 Haziran tarihini etiketleyerek, evlilik tarihini açıklamış oldu.

Ünlü oyuncu sevgilisine 30 Aralık 2022'de Belgrad'da evlenme teklifi etmişti.