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Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran'ın İspanya çıkarması
Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran, İspanya’nın en büyük kanalı olan Atresmedia antena3 kanalına davet edildi.
Kardeşlerim dizisinin yıldızı Onur Seyit Yaran Madrid’e gitti.
İspanya’nın en büyük kanalı olan Atresmedia antena3 kanalına davet edildi. Yaran, yaklaşık 10 dergi ile röportaj yaptı. İspanya’da İnanılmaz bir hayran kitlesi olan oyuncu hayranlarıyla bir araya geldi.
İnanılmaz bir hayran kitlesi olan İspanya’da yolda yürümek de zorluk çekti.
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|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
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|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
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|12
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|16
|12
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|16
|9
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|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|32
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|22
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|14
|21
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|14
|21
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|15
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|15
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|14
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|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
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|14
|24
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|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
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|22
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|21
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|14
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|14
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|14
|16
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|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
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|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
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|14
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|11
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