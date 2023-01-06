Kardeşlerim Dizisine Yeni Oyuncu

Atv’nin çok izlenen dizisi ‘Kardeşlerim’e başarılı oyuncu Aysun Demir Kurtuldu 74. bölümden itibaren ‘Ayten’ karakteri olarak dahil oldu.





1987 Lüleburgaz doğumlu olan Aysun Demir Kurtuldu 2013 yılında Çanakkale 18 Mart üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat dalından mezun olmuştur. 2013 yılından itibaren birçok dizi, filmde yer alan oyuncu aynı zamanda seslendirme yapmaktadır.



‘Kardeşlerim’ her cumartesi atv ekranlarında.

