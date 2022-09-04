Kardeşi ve eşinin ihanetiyle sarsılmıştı! Zor günleri atlatmak için tatile çıktı

44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanmıştı.

Sürpriz boşanmanın ardından Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştı.

Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi.

Boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı haberlerinden sonra zor günler geçiren Emine Ün, zor günleri atlatmak için tatile çıktı.

Tatildeki pozlarını da sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden kalan pozlarını paylaşan Emine Ün son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla değişimiyle dikkat çekiyor.

Emine Ün daha açık fotoğraflar paylaştığı ise gözlerden kaçmadı.



