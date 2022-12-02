‘Karakol’ klibi nedeniyle GQ Türkiye ödüllerinde sahneye çağırılmamış
Mabel Matiz, kendisinden 'Yılın İyileri' gecesinde ödül takdim etmesini talep eden GQ Türkiye ekibinin 'Karakol' isimli şarkısı sebebiyle vazgeçtiğini açıkladı.
Şarkıları ve klipleri büyük beğeni toplayan ve iktidar tarafından sıkça hedef gösterilen müzisyen Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinden 'Yılın İyileri' gecesinde ödül takdim etmesini talep eden GQ Türkiye ekibinin, 'Karakol' isimli şarkısı sebebiyle vazgeçtiğini açıkladı.
Ödül törenine katıldığı sırada takdim için bir başka ismin sahneye çağrıldığını aktaran Matiz, yapılan değişikliğin nedenini "Yazın 'Karakol' klibiyle ilgili yaşanan sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin/tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim" ifadeleriyle açıkladı.
Mabel'in paylaşımı şu şekilde:
Müzisyen Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' dijital müzik platformlarında 1 Temmuz tarihinde yayınlanmıştı.
Matiz, yeni şarkısını sosyal medya hesabından "Göğsümden söküldü “Karakol”. Benden çıktı, artık sizindir. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimle." diyerek duyurmuştu.
Şarkının klibi büyük beğeni toplarken, YouTube'da trend'lerdeki müzik listesinde 5. sırada yer almıştı.
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