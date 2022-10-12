'Karabiberim' Klibinde Rol Almıştı! Dikkat Çeken İtiraf

Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinin çok beğenilmesi ve günümüzde de dinlenmesiyle alakalı konuşan İlknur Soydaş, “Çok güzel bir projeydi. Serdar'la denk geldiğimiz yerlerde sarılıyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Aramızda sorun yok” dedi.

"SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAĞIM"

Uzunca bir süredir dinlendiğini belirten İlknur Soydaş, “7 yıl aradan sonra bir sinema filmi ile geri dönüyorum. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek” diye konuştu.

"HER SABAH YÜRÜYORUM"

46 yaşındaki Soydaş, fit olmasıyla ilgili, “Formumu korumak için her sabah Kuruçeşme’den başlayıp Rumeli Kavağı’na kadar yürüyorum. Sonra tekrar eve geri yürüyorum. Yediklerime de çok dikkat ederim” dedi.

İlknur Soydaş, 1994 yılında Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' adlı unutulmaz şarkısının klibinde yer almıştı.

İLKNUR SOYDAŞ KİMDİR?

İlknur Soydaş, 25 Aralık 1976’da Hollanda'da doğdu. Turizm ve Otelcilik’ten mezun olan oyuncu, kariyer hayatına mankenlikle başladı. Pek çok dizi ve sinema projesinde yer alan eski manken, asıl çıkışını ise Serdar Ortaç’ın Karabiber’im klibiyle yakaladı. 2002 yılında futbolcu Ozan Köprülü ile evlenen İlknur Soydaş, 2006 yılında boşandı. İlknur Soydaş geçmiş yıllarda Bizim Mahalle, Pembe Patikler, Hızmalı, Çocuğumu İstiyorum, Avrupalı, Babam Annem Oldu, Cam Kırıklıkları ve Dansöz gibi projelerde rol almıştı.

İlknur Soydaş, iş insanı Cem Pole ile evli.