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Kapadokya'da aşk tazelediler
Ünlü manken Simge Tertemiz sevgilisi Ünal Saral ile Kapadokya’ya tatile gitti.
Podyumların en çok tercih edilen isimler arasında yer alan güzel manken Simge Tertemiz, geçtiğimiz hafta sonu sevgilisi iş insanı Ünal Saral ile Kapadokya’da aşk tazeledi.
Hafta sonu tatili için balona binmek için Kapadokya’nın yolunu tutan sevgililer hem tatilin keyfini çıkardılar hem de bolona binerek doyasıya eğlendiler.
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