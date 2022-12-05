Kansersiz Yaşam için Aslıhan Karalar ile hayaller gerçek oluyor!

Derneğin gönüllülerinden oyuncu Aslıhan Karalar’ın katılımı ile gerçekleşecek olan etkinlikte, kanser tedavisini tamamlayan beş çocuk hayranı olduğu ünlü oyuncu ile bir araya gelerek hem yeni yıl hayallerini resme dökecek hem de yeni yıl ağacını süsleyerek eğlenceli vakit geçirecekler.

Çocuklar tarafından hazırlanan resimler ise hastane içinde bulunan B-Art Galeri’de sergilenecek.

Estetik International çalışanları da mutluluğa ve umuda ihtiyacı olan yüzlerce çocuğun yüzünü güldürmek için etkinlik kapsamında; kanser tedavisi gören çocuklar için çeşitli hediyeler hazırlarken, ziyaretçiler de yıl boyu Estetik International Sağlık Grubunun tüm şubelerinde bulunan bağış kutusuna ve Kansersiz Yaşam Derneği hesap numaralarından diledikleri kadar bağışta bulunabilecekler.

5 Aralıkta gerçekleşecek gönüllüler günü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yüzlerce çocuğun hayalleri gerçek olurken tüm yıl boyunca toplanan bağışlarla da Kanser Hastası çocukların tedavilerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak.



