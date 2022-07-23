Kanseri Atlattı, Soluğu Nişanlısıyla Tatilde Aldı

2021'in mayıs ayında meme kanserine yakalandığını duyuran Şimal, zor günleri atlattı. Hastalığı yenen şarkıcı, ardından da sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanmıştı.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Birlikte denize giren ikili, suda romantik dakikalar yaşayıp birbirlerini öpücüklere boğdu.

UZAYAN SAÇLARI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Hastalığı süresince 43 kiloya kadar düşen ve saçlarını kazıtmak zorunda kalan Şimal'in fit hali ve uzayan saçları ile dikkatlerden kaçmadı.

Birlikte denizin keyfini çıkaran sevgililer denizden çıktıktan localarına doğru gitti.

"ÇOK İYİYİM"

Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen 35 yaşındaki şarkıcı, "Çok iyiyim. Konserlerim başlıyor. Konser öncesi bir tatil yapalım istedik." ifadelerini kullandı.

"EĞER NECATİ OLMASAYDI..."

Şarkıcı ayrıca, "Allah bir daha yaşatmasın. Hala boğazım düğümleniyor. Tümör'ün ne olduğunu bilmiyorken hastalığımı öğrendim ve hüngür hüngür ağladım. Beni en çok üzen ise belime kadar olan saçlarımı kestirmek zorunda kalmamdı. Hastalık beni egolardan, şımarık tavırlarımdan uzaklaştırdı.

Necati olmasa bu süreci atlatamazdım. Henüz cicim aylarımızda hastalığa yakalandım. Necati beni tekrar hayata bağladı, beni hareketlendirdi. Beni kucaklayıp tuvalete bile götürdü. Allah ondan razı olsun." dedi.

Şarkıcı, "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım." ifadelerini kullanmıştı.

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal'in 400'e yakın bestesi bulunuyor. İlk olarak 2012 yılında çıkış yapan şarkıcı, Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.