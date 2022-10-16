Son Dakika

Kansere yenik düşen Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı

Akciğer kanseriyle mücadele ettiği sırada vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkvan'ın son çektiği videoda kanser hastalarına seslenerek "Korkmayın" mesajı verdiği ortaya çıktı.

Magazin 16.10.2022, 13:46 16.10.2022, 14:27 Emrah

6 aydan bu yana akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kalkavan'ın ölümünü meslektaşı Hamdi Alkan duyurdu. Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" dedi.

SON VİDEOSUNDA KANSER HASTALARINA SESLENMİŞ

Bugün hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Instagram hesabında yayınladığı 5 Eylül tarihli son videosunda, kanser hastalarına seslendi: "Korkmayın"

ÜZÜCÜ HABERİ HAMDİ ALKAN VERMİŞTİ

Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
 

#Billur Kalkavan #Magazin #Snobmagazin
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