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Kansere Yakalanan Billur Kalkavan'dan Flaş Açıklama

Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından son durumunu açıkladı. Kalkavan, "Sonuçlar mükemmel. Artık hastanede kalmama gerek yok. Enerjim çok iyi" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi. İşte detaylar...

Magazin 23.06.2022, 13:51 23.06.2022, 14:18 arif hür
Kansere Yakalanan Billur Kalkavan'dan Flaş Açıklama

Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

ARKADAŞINI YALNIZ BIRAKMADI

Gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

SON DURUMUNU AÇIKLADI

Billur Kalkavan, doktorunun tavsiyesi üzerine kilo almak için hastaneye yatmıştı.

Son durumu hakkında bilgi veren Billur Kalkavan, "Sizin desteklerinizle bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda hızla ilerliyorum" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

"ARTIK HASTANEDE KALMAMA GEREK YOK"

İşte Billur Kalkavan'ın açıklaması:

"Sonuçlar mükemmel. Artık hastanede kalmama gerek yok. Doktorum ilaçlarimi hafifletti. Enerjim çok iyi! Ağrım ve sızım yok. Sizin desteklerinizle bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda hızla ilerliyorum. Bundan sonra sağlığıma daha çok dikkat edeceğim. Pek çok konuda düşünce yapımı da değiştireceğim. Bu hastalık umarım bir daha bana uğramaz."

Billur Kalkavan taburcu oldu

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Beylerbeyi'nde doğdu. Annesi Nuyan Hanım, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Rıza adında kardeşi bulunur. Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü, liseyi okuduğu sırada okulu bıraktı. 1984'te Amerika'da lise bitirme imtihanlarına girdi.

16 yaşında Mudo'da çalışmaya başladı. Sonra da Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu'nun şirketlerinde devam etti. 18 yaşında Güneş Gazetesi'nde Güneri Civaoğlu'nun Sekreteri olarak çalıştı. Güneri Civaoğlu'nun gazetesi satılınca Amerika'ya gitti ve 4 sene kalıp geri döndü.

Sinemadaki ilk rolünü, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde canlandırdı. 1980 yılından itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2000 yılında ''Marion ile Muhammed" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2010 yılında TürkMax ekranlarında 'Konuşmazsak Çatlarım' adlı programı sundu. 2012 yılında HTV kanalında haftanın 5 günü 00:00-01:00 arası program yaptı. 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.

Acı Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdu

Billur Kalkavan Dizi ve Filmleri:
1969 - Ayrı Dünyalar (Dizi)
1978 - Sultan
1988 – Kaynanalar (Dizi)
1992 - Aşık Oldum(Dizi)
1993 - Mavi Sürgün
1994 - Sonradan Görmeler (Dizi)
1995 - Gece Otostopçusu (TV Filmi)
1996 - Tatlı Kaçıklar (Dizi)
1996 - Şahin
1997 - Böyle mi Olacaktı (Dizi)
1998 - Eyvah Babam (Dizi)
1998 - 2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)
2000 - Eyvah Kızım Büyüdü
2000 - Ölüm Peşimizde
2002 - Azad (Dizi)
2002 - Reyting Hamdi (Dizi)
2003 - Patron Kim (Dizi)
2004 - Metro Palas (Dizi)
2005 - 2006 - Ihlamurlar Altında (Dizi)
2008 - Bir Avuç Huzur
2008 - Kraliçe Fabrikada
2008 - Mezuniyet
2008 - Servet Avcısı (Dizi)
2012 - Acayip Hikayeler (Dizi)
2014 - Çarşı Pazar (Şenay) (Sinema Filmi)

#Billur Kalkavan #snob magazin #haber #Magazin #akciğer kanseri
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