Kanal D'den 'Arka Sokaklar' açıklaması geldi!

Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verileceği ortaya çıkmıştı. Bu durum dizinin bitirileceği iddiasını da beraberinde getirdi. Kanal D’den fenomen dizisiyle ilgili açıklama geldi.

İşte o açıklama…

“Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film’in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz.”

