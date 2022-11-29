Kamera önünde hipotermi şoku!

Klibin yönetmen koltuğunda oturan Yusuf Can Özbilen güzel sanatçının “ev partisinde su patlaması” fikrini çok beğendi. Sadece, evinin eşyalarla birlikte su altında kalmasına kimsenin izin vermeyeceğini söyleyerek çekimleri dışarıda yapmaya karar verdi.

Çekimler 22:00 ile 07:00 sularında yapıldı. Tankerler ile yağmur etkisi verildi. İlk set 6 derece soğukta dışarıda gerçekleştiği için Ebru Keskin şoka uğradı. Beyni neredeyse durma noktasına geldi. Dili tutuldu ve konuşamaz durumdaydı. Ekip sanatçıyı hemen sıcak bir alana götürüp kendisine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra normale dönen Ebru Keskin, henüz bitmeyen son iki kaydı da aldı ve seti bu şekilde başarıyla sonlandırdı.

İngiltere’de yaşayan aranjör Kougray’ın aranjesini üstlendiği klipte felaketler bununla kalmadı. 2. set için iplerle 4 metre yukarıya asılan sanatçı, güvenlik korsesi sıkışınca boğulma tehlikesi geçirdi. Kısa bir molanın ardından bu seti de atlattılar. Bir sonraki sahne, su altında geçecekti ama Ebru Keskin’in bedeni bu kadarını kaldıramayacak haldeydi. Son dakikada sahne iptal oldu.

Birçok badirenin atlatıldığı klip Ebru Keskin’in Latin ritimleri eşliğinde yaptığı seksi danslardan oluşuyor. Ev içi çekimlerinin iç ısıtan görüntüleri dış çekimlerin soğuk etkisini kırıyor. Ebru Keskin o anları şu sözlerle ifade ediyor:

“Hayatım boyunca yaşadığım en korkunç anlardı. En zor geçen klip oldu. Ama değdi mi? Kesinlikle değdi!”

Sanatçı ertesi gün son gaz devam ederek İstanbul’da sahne aldı.

Ve dikkat! Şarkı Mahzen Fabrick Tolga Aykut prodüktörlüğünde bütün platformlarda yayında.



