Son Dakika

Kamera önünde hipotermi şoku!

Sözü ve müziği kendisine ait olan Yoksun isimli şarkısının klibinde zor anlar yaşayan Ebru Keskin, kamera önünde hipotermi şokuna uğradı. Çekimlere kısa bir mola verildi.

Magazin 29.11.2022, 22:20 Emrah
Kamera önünde hipotermi şoku!

Klibin yönetmen koltuğunda oturan Yusuf Can Özbilen güzel sanatçının “ev partisinde su patlaması” fikrini çok beğendi. Sadece, evinin eşyalarla birlikte su altında kalmasına kimsenin izin vermeyeceğini söyleyerek çekimleri dışarıda yapmaya karar verdi.

Çekimler 22:00 ile 07:00 sularında yapıldı. Tankerler ile yağmur etkisi verildi. İlk set 6 derece soğukta dışarıda gerçekleştiği için Ebru Keskin şoka uğradı. Beyni neredeyse durma noktasına geldi. Dili tutuldu ve konuşamaz durumdaydı. Ekip sanatçıyı hemen sıcak bir alana götürüp kendisine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra normale dönen Ebru Keskin, henüz bitmeyen son iki kaydı da aldı ve seti bu şekilde başarıyla sonlandırdı.

İngiltere’de yaşayan aranjör Kougray’ın aranjesini üstlendiği klipte felaketler bununla kalmadı. 2. set için iplerle 4 metre yukarıya asılan sanatçı, güvenlik korsesi sıkışınca boğulma tehlikesi geçirdi. Kısa bir molanın ardından bu seti de atlattılar. Bir sonraki sahne, su altında geçecekti ama Ebru Keskin’in bedeni bu kadarını kaldıramayacak haldeydi. Son dakikada sahne iptal oldu.

Birçok badirenin atlatıldığı klip Ebru Keskin’in Latin ritimleri eşliğinde yaptığı seksi danslardan oluşuyor. Ev içi çekimlerinin iç ısıtan görüntüleri dış çekimlerin soğuk etkisini kırıyor. Ebru Keskin o anları şu sözlerle ifade ediyor:

“Hayatım boyunca yaşadığım en korkunç anlardı. En zor geçen klip oldu. Ama değdi mi? Kesinlikle değdi!”

Sanatçı ertesi gün son gaz devam ederek İstanbul’da sahne aldı.

Ve dikkat! Şarkı Mahzen Fabrick Tolga Aykut prodüktörlüğünde bütün platformlarda yayında. 


 

#ebru keskin #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4