Kalplerin Kraliçesi: Diana Müzikalinin Ön Gösterimi Nefes Kesti

Basın toplantısına müzikalden sahnelenen kısa kesit damga vurdu. Washington National Opera sanatçılarının hayat verdiği müzikalde Lady Di'yi Türk yıldız Lori Şen canlandırıyor. Şen, İtalyanlar tarafından 'La Diva Turca' olarak anılan ve sesiyle sınırları aşan opera sanatçısı yurtdışında alanında isminden en çok söz

ettirmeye aday mezzo sopranolardan biri.

Türkiye turnesinin ardından Almanya ve İngiltere’de de sahnelenmesi planlanan Lady Diana müzikali Queen of the People’s Hearts / Kalplerin Kraliçesi’nin basın

buluşması, ünlü yıldız Lori Şen’in katılımıyla 20 Temmuz’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul’da 2 günde 4400 kişinin izlemesi

beklenen müzikalin detaylarını müzikaliTürkiye’ye getiren Gürkan Us anlattı. Us, “Türkiye’ye böyle bir müzikal getirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Prenses Diana'nın Prens Charles ile olan evliliğinden anneliğine, çalkantılı kraliyet yaşantısından geçirdiği trafik kazasına kadar olan süreci müzikalde anlatılıyor.



Türk yıldız Lori Şen en çok hangi sahnede etkilendiniz? Sorusuna ”En çok Camilla’yla karşılaştığım sahnede etkilendim. Kocamın beni aldattığı kişiyle tanışmak inanılmaz

bir deneyimdi. Müzikale gelenler Diana’nın hayatından her kesite eşlik edecekler ” dedi.

Mezzo soprano Lori Şen, ABD'de prömiyeri yapılan ve Lady Diana'nın hayatı üzerine yazılan 'Queen Of The People's Hearts' ilk kez Türkiye’ye 13-14 Ağustos’ta Zorlu

PSM’de sahne alacak.