Kahreden Haber Geldi!

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün dilinden düşürmediği annesi Nurten Öztürk beyninde pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdi.

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre Nurten Öztürk'ün durumunun stabil olduğu öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA

Beyazıt Öztürk'ün annesinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk ya da kısaca bilinen adıyla Beyaz (d. 12 Mart 1969, Bolu); Türk sunucu, şovmen, televizyon ve radyo programcısı, şarkıcı, oyuncu ve komedyen.

Beyazıt Öztürk'ün annesinin adı Nurten Öztürk'tür.