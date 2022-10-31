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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül Çifti Hakkında Şok İddia!

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün yıllar sonra beraber başrol oynadıkları ilk dizi olan “Gecenin Ucunda”nun son bölümünde yer alan mezar sahnesi çok konuşulmuştu. Mezar sahnesiyle ilgili şok eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Magazin 31.10.2022, 17:07 31.10.2022, 17:29 arif hür
Kadir Doğulu-Neslihan Atagül Çifti Hakkında Şok İddia!

Dizinin bir sahnesinde Işık ailesi canlı canlı mezara girip ölüm deneyimi yaşadı, kendi cenazelerini hayal etti.

Dizinin şifacısı Sara (Özge Özder) Zuhal Olcay, Kadir Doğulu, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu, Bertan Asllani ve Levent Özdilek’e aile fertlerine dünyanın faniliği üzerine kadim öğretilerini aktardı ve şifacı Macide’ye hayat veren Neslihan Atagül de bu sahne sırasında ortaya çıktı.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün canlı canlı mezar deneyimi

DAHA ÖNCE BU DENEYİMİ YAŞADILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sahne aynı zamanda Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün kendi özel hayatlarında da yaşadıkları bir deneyim olduğu için çiftin yakın çevresini şaşırttı.

Çünkü Prof. Dr. Ali Osmay Güre’nin mentörlüğünde eşi Neslihan Atagül’le beraber manevi anlamda farklı bir hayat yaşama kararı alan ve Dervişlik mertebesine yükselen Kadir Doğulu’nun da tıpkı dizideki gibi canlı canlı mezara girdiği konuşuluyor.

İkilinin yakın dostu Murat Dalkılıç’ın da bu mezar deneyimi yaşadığı ve daha sonra kendisine “Keremcem” lakabının verildiği de söylentiler arasında…

TESADÜFTEN İBARET

Mezar sahnesinin ünlü karı kocanın isteğiyle mi dizinin senaryosuna eklendiği merak konusu oldu. Ancak dizinin senaristleri Emre Özdür ile Başar Başaran’ın sahneyi kendilerinin kaleme aldığı, durumun bir tesadüften ibaret olduğu belirtildi.

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NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkay Atagül isminde bir abisi olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu. Annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli olan Atagül 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan iki ay sonra da bir reklam filminde oynadı. Dizi oyunculuğuna 2006 yılında Yaprak Dökümü dzisindeki Deniz rolüyle başladı. Ardından, Altın Koza Film Festivali'nde ''Umut Veren Genç Kadın Oyuncu'' ödülünü almasına olanak sağayan İlk Aşk filminde rol aldı. 2011 Yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Hayat Devam Ediyor isimli dizide Menderes Samancılar, Fikret Kuşkan gibi usta isimlerle çalıştı.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KİM?

Güzel oyuncu 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye isimli dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile tanıştı ve birlikteliğe başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca'daki Ajia Otel'de dünyaevine girdi. Neslihan Atagül'ün Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu aynı zamanda moda programlarında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun da kardeşi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Deniz)

Canım Babam (Pınar)

Fatih Harbiye (Neriman)

Kara Sevda (Nihan Sezin)

Düş Bahçesi

Dip (Bilge)

Sefirin Kızı (Nare)

Senden Bana Kalan

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