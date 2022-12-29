Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün setini pala ve bıçakla bastılar

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal’da “Gecenin Ucunda” dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre; Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve rambo bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül’ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

