‘Kadınlara Mahsus’ Ekibinden Mesaj Var!

Yapımcılığını Limit Yapım’ın, yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, merakla beklenen “Kadınlara Mahsus” filminin çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı film için ünlü oyuncular Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman, Merve Çağıran, Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz kamera karşısına geçti.

Kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının etkileyici öyküsünü beyazperdeye taşıyacak olan “Kadınlara Mahsus”, 17 Şubat Cuma günü “Kadın kadının kurdu değil, yurdudur” sloganıyla vizyona girecek. Sinemaseverleri heyecanlandıran film için çok özel bir tanıtım ve farkındalık çalışmasına imza atıldı. Başrol oyuncuları bir kez daha kamera karşısına geçti ve bu kez ‘kadına yönelik şiddete’ dikkat çeken mesajlar verdi. Hazırlanan mini teaser’lar, sosyal medya üzerinden seyirciye sunulmaya başlandı.

İşte paylaşılan ilk videolardaki oyuncuların mesajları:

Aslı Tandoğan: Uygarlık seviyemizi ölçmek için kadınlarımıza yaptıklarımıza bakmamız yeter.

Ceyda Düvenci: Kız çocuklarınızın eğitiminde her zaman yanında olun. Hayatlarında önce kendilerini sevsinler, kendilerine şefkat duysunlar ve saygı duysunlar ki, sevgi, şefkat ve saygı duymadıkları ortamı derhal terk etsinler.

Ertan Saban: Evini yuva yapan senin karın. O senin diğer kanın. O senin diğer yarın. O senin yarınların.

Müjde Uzman: Işığını etrafına saçarken, sen karanlıkta kalma. Unutma, güneş sensin.

Melisa Aslı Pamuk: Bir kadın, hayallerini gerçekleştirdiğinde dünya daha da güzelleşir.