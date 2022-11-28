Kadınlar sahneyi bastı!

Sahne çalışmalarına dur durak bilmeden yurt içinde ve yurt dışında devam eden Coşkun Sabah önceki gece de Bahçeşehir’deki Göl Sahne adlı mekanda sahnedeydi.

Sevilen şarkılarını mekanı dolduran sevenleri için seslendiren sanatçı büyük ilgi gördü. Mekanı dolduran üç yüzden fazla müziksevere müzik ziyafeti çeken Coşkun Sabah şarkılarıyla coşturdu. Mekandaki yoğun kalabalık ve ilgi için teşekkür eden sanatçı “Ben böyle kaliteli bir seyirci grubunu görünce aklıma 90’lı yıllarda Etiler’de benim işlettiğim Sies adlı mekanım geldi. Orası da böyleydi, geçmişe gittim o günleri yaşadım” dedi.

Hareketli şarkıları ile dinleyicisini coşturan sanatçı bir ara “Benimle birlikte sahnede şarkı söylemek ister misiniz?” diye sorunca adeta hanım hayranlarının hücumuna uğradı. Bir anda sahneyi dolduran hanımlarla neye uğradığını şaşıran ünlü sanatçı “Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ben bir iki kişi ancak gelir dedim ama sahnede izdiham oldu” dedi. Sanatçıya finaldeki coşkulu şarkılarında ise mekanın dansçıları eşlik etti ve keyifli anlar yaşandı.