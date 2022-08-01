Kadıköy'de Tacize Uğradı! Ebrar Karakurt'un Tepkisi Şoke Etti

Geçtiğimiz gece arkadaşlarıyla Kadıköy'e eğlenmeye giden Ebrar Karakurt, mekanın lavabosunu kullanmak için içeri girdiğinde, alkollü bir şahsın sözlü tacizine uğradı.

Haberler.com'da yer alan habere göre; "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen şahsın sözleri sonrası Milli voleybolcu sinirlerlerine hakim olamadı.

ŞAHSIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Adamın üzerine yürüyen Karakurt, "Ne diyorsun sen!" diyerek tepkisi gösterdi. Arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Yıldız voleybolcu, daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.