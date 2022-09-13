Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den ilk aşk paylaşımı geldi

Son dönemde Yargı dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz'in adı kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile anılıyordu.

Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili, Harbiye Açıkhava’da düzenlenen Melike Şahin konserinde birlikte görüntülenmişti.

Konsere el ele gelen çift, ilk defa birlikteliklerini ilan etmişti.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran ikili her şeyin güzel gittiğini ve keyiflerinin yerinde olduğunu dile getirmişti.

Sevgililer aşklarını sosyal medyada da ilan etti. Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la olan fotoğrafını ‘çok kalp’ notuyla paylaştı.

Kaan Yıldırım da sevgilisinin paylaşımına kalp emojisi ve ‘çok’ notuyla karşılık verdi.