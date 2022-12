Kaan Urgancıoğlu Cüzdanını Buldu

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde Savcı Ilgaz Kaya karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, cüzdanını kaybetmişti. Pınar Deniz'le başrolünü paylaştığı Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisiyle pazar akşamları izleyiciyle buluşan oyuncu, Twitter'dan "Cüzdanımı kaybettim, bulan var mı?" diye yazmış daha sonra ise, "Bulana ellerimle teyzemin tarifi müthiş bir spagetti hazırlayacağım" demişti.

Urgancıoğlu, cüzdanının bulduğunu açıkladı. Oyuncu, "Cüzdanı buldum, evden çıktı. Bulan ben olsam da kaybetme konusunda kendime kızdığım için spagetti konusunda aklım karışık" diye yazdı.

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1981 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu'nun baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitiren Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olmuştur.

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine 'Karaoğlan' ve 'Kampüsistan' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.

Kaan Urgancığlu, son dönemde rol aldığı Kara Sevda, Aşk 101 ve Yargı gibi dizilerle hayran kitlesini genişetmeyi başardı.