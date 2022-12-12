Kaan Urgancıoğlu Cüzdanını Bulana Vereceği Ödülü Açıkladı

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinde Savcı Ilgaz Kaya karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, cüzdanını kaybetti. Pınar Deniz'le başrolünü paylaştığı Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisiyle pazar akşamları izleyiciyle buluşan oyuncu, Twitter'dan açıklama yaptı. Urgancıoğlu, "Cüzdanımı kaybettim, bulan var mı?" diye yazdı. Kısa sürede yüzlerce etkileşim alan oyuncu, "Bulana ellerimle teyzemin tarifi müthiş bir spagetti hazırlayacağım" dedi.