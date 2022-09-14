Kaan Boşnak'ın Avukatından İddialara Cevap!

'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, 2020'de organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturmuştu.

Çiftin bir yıl sonra da Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.

"AİLEM VE ÇOCUĞUM İÇİN SUSTUM"

Boşanma aşamasında olan ikiliden Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia etti. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım.

Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Basına yansıyan iddiaların ardından Kaan Boşnak, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Boşnak'ın avukatı, "İddialar gerçek dışı" dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Müvekkil hakkında basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve eş zamanlı olarak haberdar olmuş durumdayız.

Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suiistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır.

Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu kapsamda Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir.

Bu süreçte, özellikle müvekkilimizin oğlunun psikolojik sağlığının etkilenmemesi adına gerekli bilgi ve belgeleri yalnızca mahkemelerle paylaşmayı uygun buluyor, bu sebeple aynı objektif davranışı ve hassasiyeti siz değerli basın mensuplarından da beklemekteyiz."

Saygılarımızla…

Kaan Boşnak

Vekili

Av. Ayşegül Mermer”

KAAN BOŞNAK KİMDİR?

Sebahattin Kaan Boşnak (d. 4 Eylül 1992), Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan Türk müzisyen. Müzik kariyerine 3 Maymun adlı grup ile başlayan Boşnak, 2011 yılında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunu kurmuştur. 2017'den beri solo şarkılar da yayımlamaktadır. Boşnak, müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat ile de ilgilenmektedir.

KAAN BOŞNAK ÖZEL HAYATI

Kaan Boşnak, 20 Nisan 2020 tarihinde festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun ile evlendi. Bu evlilikten 2021 yılında Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi.

KAAN BOŞNAK, EŞİNE ŞİDDET UYGULADI MI?

Başak Ceylan Torun, 10 Eylül 2022 tarihinde Instagram hesabı üzerinden şiddet gördüğünü açıkladı. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve oğlum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.